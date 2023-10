Francia | la suora atterra l’ambientalista per difendere il cantiere | il placcaggio diventa virale | VIDEO

(Di giovedì 19 ottobre 2023)ambientalista periltosui social un, realizzato dall’emittente France 3, che mostra unamentre, eseguendo un vero e proprio, un ambientalista che protestava davanti a un. L’episodio è avvenuto lo scorso lunedì a Saint-Pierre-de-Colombier, nell’Ardèche. Un gruppo di ambientalisti dell’associazione Les Amis de la Bourges si sono recati in undi un centro religioso cattolico gestito dalla comunità della Famiglia Missionaria di Notre-Dame. Gli attivisti, infatti, hanno superato le barriere di sicurezza per impedire il proseguimento dei lavori. Le suore, però, hanno ...

A Saint - Pierre - de - Colombier, in, la comunità della Famiglia Missionaria di Notre - Dame sta portando avanti i lavori per la ... Una, però, non l'ha presa benissimo: ha fatto appello ...

Francia, il placcaggio della suora manda ko l’ambientalista che protesta contro il nuovo centro religioso Corriere TV

Francia, la suora 'placca' un attivista durante la protesta contro la nuova chiesa: il video TGLA7

Piogge e forti venti: è allerta meteo nel Regno Unito per la tempesta Babet. Le conseguenze si faranno sentire anche in Italia. In questo video si vede un treno Intercity che utilizza il binario ...I testimoni oculari, sbalorditi, hanno ripreso la drammatica scena da un grattacielo di fronte. Come riporta la stampa locale, otto operai di un cantiere edile sono stati lasciati penzolare a 150 metr ...