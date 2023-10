Francia | cronache dal paese più violento

Leggi su panorama

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Laè prima in Europa per numero di crimini. Rapine, furti, omicidi, scippi e altri reati, commessi soprattutto da immigrati, con statistiche sempre più pesanti. E la mancata integrazione non fa che peggiorare le cose. Piazza Mendès-France, a Nantes. Una domenica come tante. Qualche ragazzo aspetta il tram, alla fermata davanti a tre grandi blocchi di appartamenti in via di ristrutturazione. Supermercato aperto, la vita del quartiere è quella di sempre. Spacciatori compresi. Indifferenti anche alle pattuglie di polizia che passano e ripassano, se non altro per far vedere che lo Stato c’è. Loro spacciano e tutti sanno che sono sempre lì e lì son tornati, ai piedi di quegli immobili, proprio dove la sera prima - quella del 7 ottobre - un 19enne veniva assassinato a colpi di kalashnikov. Un omicidio rapido: un ragazzo a bordo di uno scooter spara e scappa. La ...