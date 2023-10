FOTO | Jade Cargill fa visita al quartier generale WWE e sembra strizzare l’occhio a Raw

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 19 ottobre 2023)è da poco passata dalla AEW alla WWE e seppur non abbia ancora messo piede sul ring è già apparsa diversi show della federazione e ha già avuto interessanti interazioni con altre Superstar, quali Charlotte Flair e Becky Lynch. Al momento non è ancora chiaro in quale brand finirà in pianta stabile, ma quel che balza alè come la WWE la stia presentando come un top name.ha anche fattoal nuovodella Compagnia, pubblicando sui social le relative. “Il rosso mi dona”ha fattoalWWE pubblicando sui social alcuneche potrebbero anche contenere un ...