Formula E | Roma a rischio per il 2024 | si pensa ad Imola

(Di giovedì 19 ottobre 2023) LaE ha confermato il calendario per la Season 10, con l’aggiunta di Cina e India alle tappe già proposte negli ultimi anni. Il campionato elettrico sbarca a Shanghai per la prima volta, con un doppio appuntamento previsto per il 25 e il 26 di maggio. Sorpresa per la tappa italiana, con il circuito cittadino dinon confermato. L’ormai tradizionale appuntamento dell’Eur non risulta più appropriato per le Gen3, le nuove vetture usate dallaE a partire dalla Season 9, e durante l’ultima edizione dell’E-prixno sono stati diversi i piloti a lamentarsi delle condizioni dell’asfalto che presentava dossi e buche. LaE sta considerando diversi circuiti permanenti, tra cui, Misano e Vallelunga per sostituire. Fuori dai giochi Monza, ...