Foggia | Conte | ' periferie | sicurezza e legalità centrali | M5S sul pezzo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Roma, 19 ott. - (Adnkronos) - "Siamo qui perché la nostra attenzione è a tutti i quartieri die quelli che sono più in difficoltà hanno bisogno di massima considerazione e attenzione da parte della politica. La politica deve occuparsi di una crescita collettiva di una comunità, non può preoccuparsi solo di alcune punte di eccellenza o comunque dove le cose vanno meglio. Questo quartiere, Ferrovia, come altri che abbiamo visitato, sono quartieri che ovviamente esprimono un grande disagio, e qui la nuova squadra di governo cittadino deve impegnarsi particolarmente per assicurare i servizi, garantire massima, garantire la possibilità a tutti di poter fruire nel segno delladi quelli che sono servizi essenziali. Assolutamente da questo punto di vista noi siamo sul". Così il presidente del M5S ...