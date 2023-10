Firenze | rubano cerotti in piazza Leopoldo Arrestato 17enne Un altro giovane ferisce guardia giurata e scappa

(Di giovedì 19 ottobre 2023) La Polizia di Stato haundi origini straniere con l’accusa di rapina impropria in concorso con persona al momento rimasta ignota. he ha ferito unariuscendo are L'articolo proviene daPost.

Tunisiniuna moto a. Nella fuga uccidono un automobilista Vendeva libri usati ai mercatini. Quei libri dalle pagine molto vissute, ingiallite, strappate, a volte unte. Ma la sua vita ...

Firenze: rubano moto e causano incidente, morto conducente auto Controradio

Incidente Firenze, rubano una moto e investono un'auto: morto ... Adnkronos

Firenze, 19 ottobre 2023 – Rubano alcune confezioni di cerotti, per un valore che non arriva nemmeno a 4 euro, e quando vengono fermati dalla sicurezza del supermercato lo aggrediscono con un coltello ...La Polizia di Stato ha arrestato un 17enne di origini straniere con l’accusa di rapina impropria in concorso con persona al momento rimasta ignota. he ha ferito una guardia giurata riuscendo a scappar ...