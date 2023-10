Fiorentina | tifoso viola derubato dello striscione dagli ultras del Ferencvaros | che lo bruciano Pioggia di Daspo

Leggi su firenzepost

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Un’amara vicenda quella che nel tardo pomeriggioscorso 5 ottobre si è trovato ad affrontare undi 46 anni. Stava attraversando la passerella pedonale di Campo di Marte per andare ad assistere a, quando è stato circondato da un nutrito gruppo di tifosi ospiti che gli avrebbero portato via unoa lui molto caro. Lo portava da anni, per ricordo di due amici dal cuore, scomparsi prematuramente L'articolo proviene da Firenze Post.