Fiorello e i fuorionda di Andrea Giambruno | “Giorgia Meloni | ormai si divorzia in 24 ore”

(Di giovedì 19 ottobre 2023) (Adnkronos) – Prosegue il tormentone disucon finte telefonate della presidente del Consiglio nelle dirette Instagram di ‘Aspettando Viva Rai2’. Questa volta le battute dello showman si sono concentrate sul “first gentleman” e sul Pd, per far tornare il ‘buonumore’ alla premier dopo il servizio dedicato ieri a ‘Striscia la notizia’ al compagno della premier, tra gaffe e fuori onda. Striscia ha trasmesso alcunidisu Rete4. “Non mi rompessero con il ciuffo… Già che ce li ho i capelli, ho 42 anni e ce li ho… qui sono tutti pelati… C’è gente che bestemmia in onda e vanno a guardare il capello…”, dice il giornalista, che nello studio si rivolge alla collega commentando l’abbigliamento e dissertando sul colore dell’abito, “blu Estoril e non blu ...

Prosegue il tormentone disu Giorgia Meloni con finte telefonate della presidente del Consiglio nelle dirette ... Striscia ha trasmesso alcunidi Giambruno su Rete4. "Non mi ...

I fuorionda di Giambruno, Fiorello a Giorgia Meloni: "C'è il divorzio ... Adnkronos

Fiorello sul fuorionda di Giambruno a Striscia: “Giorgia sei un po’ arrabbiata per ieri Ma ti… Il Fatto Quotidiano

Il noto conduttore televisivo Andrea Giambruno ritorna a far parlare di sé, questa volta non per le sue gaffe in onda, ma per un video fuori onda mandato in onda da… Leggi ...Asst Valle Olona ha un nuovo direttore per Hospice e Cure Palliative: Valter Reina. Laureatosi in Medicina e Chirurgia all’Università di Pavia, è in possesso di due diplomi di specializzazione in ...