Festa del Cinema di Roma “Mi fanno male i capelli” | i lati inediti di una struggente storia d’amore

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Nella seconda giornata delladeldi2023 arriva in anteprima per la kermesse capitolina Miper la regia di Roberta Torre e unainterpretazione della coppia nel film Alba Rohrwacher e Filippo Timi. In uscita in tutte le saletografiche domani 20 ottobre 2023, in anteprima per la seconda giornata delladeldi, Mi, una malinconica,e intensa. Una produzione Stemal Entertainment con Rai, prodotto da Donatella Palermo e sarà in sala con I Wonder Pictures e Unipol ...