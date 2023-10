‘Festa al Bene’ | sabato l’evento all’ex cementificio Ciotta

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi terrà21 ottobre, presso l’ex”, bene confiscato alla criminalità organizzato, situato in contrada Olivola a Benevento, a partire dalle ore 16:00, l’iniziativa “Festa al Bene”., che vuole essere un momento di riflessione sul bene confiscato e sul suo riutilizzo, è frutto di quella che, in termini scoutistici, viene definita “impresa”: un momento totalmente organizzato dai ragazzi scout che intendono interrogarsi sul proprio territorio. In questo caso l’impresa, iniziata ad aprile di quest’anno, è stata incentrata sulla lotta alla criminalità organizzata nel nostro Paese ed è promossa da Giulia, Eleonora, Angelo, Giorgia, Giada, Benedetta ed Irene membri dell’Alta Squadriglia “Fenici Intraprendenti” del Reparto “Genesis” del gruppo scout AGESCI ...