Fermati a parlare con uno sconosciuto | la scienza conferma i benefici

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Viviamo in una società estremamente frenetica, quella in cui il tempo per se stessi, e per la cura delle relazioni sociali, è dimezzato, se non addirittura annullato. Perché poi lo sappiamo che se non riusciamo a stare al passo con i ritmi imposti e sempre più veloci, rischiamo di restare indietro. Così nessuno ha più il tempo di fermarsi, di guardarsi negli occhi e di conoscersi. I dialoghi con gli altri, poi, vengono limitati alle chat o a qualche scambio di battuta sui social network. Eppure non dovremmo mai dimenticare che quelle interazioni sociali non solo fanno parte della nostra natura, ma rappresentano anche e soprattutto una fonte di felicità. Una felicità che fa bene al cuore e all’anima, e che può arrivare anche inaspettatamente quando ci fermiamo acon uno. E sì perché la...