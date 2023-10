Fedez | via libera per partecipare al Live Show di X Factor | «Ho il certificato medico»

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 19 ottobre 2023) La squadra di- X2023 (US Sky)sarà regolarmente aldi X, al via su Sky Uno giovedì prossimo (26 ottobre). Le sue condizioni di salute, dopo il recente ricovero in ospedale in seguito a due ulcere, un intervento d’urgenza e una doppia trasfusione di sangue, sono in una fase di miglioramento e dunque gli consentono di prendere parte alloinsieme ad Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan. “Oggi sono andato a fare la visita di controllo e mi hanno fatto ilper potera X“ ha dichiarato il rapper in diretta su Instagram, scongiurando dunque la “paventata” eventualità che potesse essere sostituito a X ...