Fedez torna a X Factor | per i medici “emergenza rientrata”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 19 ottobre 2023) (Adnkronos) –potrà partecipare ai live di ‘X’ perché l’che aveva portato al ricovero del 28 settembre all’ospedale Fatebenefratelli di Milano “sembra” e le attuali condizioni di salute “consentono un ritorno in sicurezza al lavoro e alla routine quotidiana”. E’ quanto apprende l’Adnkronos Salute dopo che ieri il rapper, nel corso di una diretta Instagram, rispondendo ai fan ha spiegato: “Oggi mi hanno fatto il certificato medico per partecipare a X”. E ha aggiunto: “Sto meglio e dalla prossima settimana tornerò anche ad allenarmi”.è stato curato per una settimana nel reparto di Chirurgia d’urgenza e oncologica del Fatebenefratelli, diretto da Marco Antonio Zappa, per un’emorragia interna causata da due ulcere, seguita da un nuovo ...