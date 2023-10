Fedez salva un pappagallino in centro a Milano | «Di solito salviamo piccioni | questo mancava» L' Enpa applaude

"Dopo un piccione, oggi salviamo un pappagallo": è il titolo della prima storia postata da. "Ele. prendilo: ma è di qualcuno Signora, c'è un pappagallo, sa di chi è", ha detto nelle prime ...

Fedez salva un pappagallino a Milano, il grazie dell'Enpa Agenzia ANSA

Fedez salva un pappagallo nel cuore di Milano, il rapper blocca il traffico e lo rincorre: «Ero esperto solo d ilmattino.it

Fedez ha salvato un pappagallino in difficoltà in centro a Milano e lo ha affidato alle cure di Enpa Milano. Lo sottolinea sui social la stessa Enpa la quale ricorda che «non è la prima volta che ...Fedez "salva" il pappagallo: e la storia diventa virale. Un piccolo pappagallo giallo svolazzava nella mattinata di martedì 17 ottobre per le vie del centro di Milano. A ...