Fedez | l’annuncio sulla salute | dopo il ricovero | l’intervento e la paura c’è la tv

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 19 ottobre 2023)ile lai giorni felici del ritorno a casa, del compleanno festeggiato alla grande e ora arriva pure un annuncio. In diretta Instagram. Ha spento 34 candeline il rapper, volto della tv e marito di Chiara Ferragni ei festeggiamenti in famiglia, con due torte e i suoi due splendidi figli accanto, il volo per Manchester dove ha partecipato al concerto dei Blink 182, una delle sue band preferite e che conosce personalmente. “Il compleanno più bello di sempre” lo ha definito. Con il leader dei Blink 182 Mark Hoppus – che nel giugno del 2021 aveva comunicato di dover affrontare un linfoma al quarto stadio – è infatti nata un’amicizia legata all’aver vissuto l’esperienza della malattia.lo ha conosciuto prima sui social, poi di persona ...