Fedez | è ufficiale | “Torno ad X Factor | mi hanno fatto il certificato”

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Nikita Pelizon replica a Elenoire Ferruzzi: Quello che afferma non è veritàAntonella Fiordelisi e Luca Onestini è scontro social. Antonella intanto lancia un appello ai propri followersLa scoperta di Antonella Fiordelisi su Luca Onestini I fan dipossono finalmente tirare un sospiro di sollievo. Il rapper, dopo il ricovero a causa di un’emorragia provocata dall’insorgere di due ulcere, sembra essere in grande ripresa. Se fino a qualche giorno fa si pensava chenon potesse portare a termine il suo impegno come giudice nella stagione in corso di X, adesso lo scenario è totalmente differente. In una diretta su Instagram, infatti, il rapper ha annunciato che tornerà presto nel programma. LEGGI ANCHE > X, Laura Pausini sarà ospite della prima puntata di Live: l’annuncio ...