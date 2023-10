Federica Panicucci stuzzica Francesco Vecchi in diretta «Vuoi dirlo tu?» | ecco cosa è successo alla moglie VIDEO

Leggi su donnapop

(Di giovedì 19 ottobre 2023) In questo momento storico, in cui i programmi di attualità sono carichi di notizia riguardanti emergenze e guerre, il noto conduttore di Canale 5,, ha annunciato a gran sorpresa, intv a Mattino 5, una notizia inaspettata, su richiesta della collega. E’ stata proprio la collega a ”re”, per...