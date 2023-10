FC 24 – Guadagna con i Trailblazers | Arriva il Team 2!

Leggi su imiglioridififa

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Seconda settimana di promo a tema, le prime carte con PLAYSTYLE modificati. Da domani si ripatirà inoltre con la WEEKEND LEAGUE, scopriamo quindi come gestire il budget durante la promo per massimizzare i guadagni. Ricordiamo che EA Sports FC 24 è disponibile in tutto il mondo dal 29 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Chi ha effettuato il pre-order della Ultimate Edition ha avuto la possibilità di iniziare a giocare dal 22 settembre