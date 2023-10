Fazio ha già “perdonato” Zaki e lo invita come ospite La Lega insorge | “Fermatelo | fomenta il terrorismo”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Tutto archiviato, tutto dimenticato in fretta. Patricksaràdi Fabiodomenica 22 ottobre nella seconda puntata di Che Tempo Che Fa sul Nove, nonostante le polemiche sulle sue dichiarazioni violente contro Israele rilasciare subito dopo l’attacco di Hamas.avrebbe dovuto partecipare alla prima puntata della nuova stagione, andata in onda il 15 ottobre, ma la partecipazione era stata annullata e rinviata, per fare spazio a ospiti israelianilo scrittore David Grossman. Magià nell’aria da qualche giorno, la presenza diviene confermata oggi con un post sul profilo Instagram della trasmissione. Dopo l’attacco di Hamas e dopo i raid di Israele sulla Striscia di Gaza,si era trovato al centro di polemiche in ...