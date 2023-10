Fantacalcio | chi schierare e chi evitare nella prossima giornata | consigli | certezze e possibili sorprese

Leggi su oasport

(Di giovedì 19 ottobre 2023) La Serie A 2023/2024 è pronta a tornare dopo lo stop che ha favorito le varie gare delle Nazionali. Vedremo quindi nuovamente in azione la massima serie italiana e i diversi campioni sparsi in giro per lo Stivale. E attenzione perché, come in ogni turno di campionato, non mancherà il fantasy game più amato dagli italiani: il. Ecco di seguito dunque, tutti i, partita per partita, per la 9adi Serie A., 9A: ISU CHIE CHIPORTIERI Partiamo subito dalla porta e dunque daiprotagonisti di. Montipò non stuzzica contro il Napoli, meglio Meret. Assolutamente no a Milinkovic-Savic, ci sarà l’Inter da superare: confermato Sommer. ...