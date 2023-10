Fabrizio Corona smentito da Nunzia De Girolamo | ritorna ad Avanti Popolo?

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Ha fatto molto rumore l'intervento dia Striscia la Notizia. L'ex re dei paparazzi raggiunto dal tapiroforo Valerio Staffelli per il post al veleno subito dopo la sua partecipazione nel talk diDeha detto la sua verità sull'intervista. Ha parlato di censura e di scottanti rivelazioni che avrebbe dovuto fare se gli fosse stato permesso sul vaso di Pandora che ha scoperchiato sul calcio scommesse. E come annunciato ieri stesso dai conduttori del Tg satirico, la conduttrice diha chiesto il diritto di replica per spiegare come si sono svolti i fatti dal suo punto di vista. TvBlog riporta che secondo la conduttrice non ci sarebbe stata nessuna censura né sull'intervento di, che ha potuto parlare liberamente, né sui ...