Fabrizio Corona | l’inviato di guerra infuriato con la Rai | “I soldi che avete dato a quel cialtrone li guadagno in 8 mesi”

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 19 ottobre 2023)spacca la Rai. L’ex re dei paparazzi è tornato recentemente sulla cresta dell’onda mediatica grazie alle sue esplosive rivelazioni che hanno fatto deflagrare lo scandalo del calcioscommesse.ha iniziato a snocciolare i nomi di diversi calciatori di Serie A potenzialmente coinvolti nella vicenda. Apunto gli organi di informazione hanno iniziato a contendersi la sua presenza a suon di migliaia di euro. Come nel caso della trasmissione di Rai 3 ‘Avanti popolo’, condotta da Nunzia De Girolamo, che avrebbe sborsato 30mila euro per averlo in studio. Un prezzo troppo altolo pagato dalla tv pubblica secondodi, Cristiano Tinazzi, che pubblica un tweet al vetriolo.Leggi anche: Nunzia De Girolamo, nuovo flop di ‘Avanti popolo’ ...