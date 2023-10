Fabio Cannavaro sugli stadi italiani | “Sono osceni e arretrati”

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Durante il Laboratorio Academic Gym “Il Giurista entra in campo” alla LUISS, è intervenuto, ex capitano della nazionale campione del mondo 2006 e pallone d’oro, sulle condizioni degli: “Siamo il peggior paese peral mondo., fanno cagare… Le strutturearretrate e i servizi non ci. É meglio che si capisca che non è più solo una questione di andare a vedere una partita, il contorno conta quanto l’evento stesso”. SportFace.

Roma, 19 ott. - (Adnkronos) - “La Nazionale Spalletti è, lo ha dimostrato l’anno scorso, è il miglior allenatore che abbiamo in Italia, ha più esperienza nel nostro calcio. Ha vinto il campionato e l ...Io sono sempre stato tifoso del Napoli, penso che per quelli sia il sogno di tutti lavorare in questa società". Parola di Fabio Cannavaro, leggenda del calcio italiano, a margine di un evento alla ...