F1 su TV8 | programma GP USA 2023 | orari gratis e in chiaro | programma differite

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Presasi una mini-pausa autunnale, la Formula 1 si getta a capofitto nel finale di stagione. In palio non c’è granché, i Mondiali sono già finiti. Proprio questa dinamica potrebbe rivelarsi una manna per lo spettacolo. A cominciare dal Gran Premio degli Usa,to per il weekend del 20-22 ottobre, può valere il concetto del “liberi tutti”. Ormai, di gare in America, ce ne sono tre. Però quello di Austin è “il GP nazionale”, quello che porta il nome degli Stati Uniti. Miami e Las Vegas sono intitolati alle città dove si corrono. L’autodromo texano è invece la casa dell’appuntamento a stelle strisce da un decennio abbondante, essendo entrato in calendario nel 2012. Il fine settimana sarà molto lungo, poiché contiene una Sprint Race. Dunque sessione di prove libere unica e qualifiche già al venerdì. Sapremo così “in anticipo” la griglia di partenza ...