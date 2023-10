F1 | Sergio Perez | “A Suzuka e in Qatar presa una direzione sbagliata Adesso abbiamo consapevolezza”

Leggi su oasport

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Svoltare dopo due eventi tutt’altro che semplici. Sarà un weekend decisamente delicato per, pronto a disputare il GP degli Stati Uniti 2023, diciottesimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1, con un piglio diverso. Il messicano, sempre più al centro del mercato per via di tante voci che lo vedrebbero fuori dalla Red Bull già dalla prossima stagione, ha spiegato ai media durante la classica conferenza stampa del giovedì il lavoro svolto in quest’ultimo periodo, augurandosi di disputare due buone gare sul circuito di Austin. “Ho avuto alcuni giorni con gli ingegneri per analizzare quanto fatto – ha detto– Le ultime due gare sono state molto difficili per noi in termini di equilibrio. Solo capire come siamo arrivati a questo punto è davvero importante per noi.” F1, Max Verstappen: “Sono concentrato sulla vittoria, ...