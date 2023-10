F1 | Red Bull omaggia il Texas | nuova livrea per il GP degli Stati Uniti

(Di giovedì 19 ottobre 2023) La Redsi rifà il look. Nel prossimo GP statunitense, la scuderia di Milton Keynes, omaggerà ilcon una. A seguito del secondo mondiale costruttori consecutivo conquistato nel GP del Giappone, e del terzo mondiale piloti di fila conquistato da Max Verstappen nella Sprint del Qatar (con annessa vittoria del Gran Premio la domenica), la scuderia britannica arriva al quint’ultimo appuntamento della stagione già campione di tutto. Per l’imminente week-end di gara ad Austin, il marchio austriaco, ha deciso di presentare sulle fiancate della RB19 la Stella Solitaria del. SportFace.

