F1 | Lewis Hamilton | “Dimenticato il Qatar | curioso di vedere all’opera un pacchetto di aggiornamenti notevole”

Leggi su oasport

(Di giovedì 19 ottobre 2023)appare molto determinato durante la conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio degli Stati Uniti, diciottesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas, il sette volte campione del mondo proverà a mettersi alle spalle il pessimo Gran Premio delcon il contatto al via con il compagno di scuderia George Russell. La chiacchierata odierna parte proprio da quel punto per l’inglese: “Bisogna sempre guardare avanti – sorride – La cosa più bella di questo sport è che c’è sempre un altro giorno per tornare in sella e io, sinceramente, sto pensando solo a quello. Si può imparare dal passato e dagli errori, ma sono concentrato solo sul guidare qui ad Austin”. Com’è ben noto, dopo l’incidente, e dopo aver ...