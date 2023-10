F1 | GP Usa | come seguire la gara in tv

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Sosta di una settimana per la Formula 1, che dopo aver raccolto valigie e ambizioni al termine del weekend in Qatar dove si è chiusa la corsa al titolo mondiale, con Max Verstappen che per il terzo anno di fila si è laureato campione, ha spedito tutto in direzione Austin. Il Circus, infatti, si trasferisce in Texas, al COTA, per il GP degli Stati Uniti che apre a un pokerissimo o di gare in tre settimane che può dire tanto ancora in ottica Costruttori. La Ferrari vuole ritrovarsi Cinque gare, appunto, in tre settimane, perché dal GP di Austin alla prossima sosta, quella del weekend 10-12 novembre, la F1 dovrà affrontare latexana con tanto di Sprint per poi spostarsi in Sud America tra Messico e Brasile (dove si correrà l’ultima Sprint della stagione. GP che potranno dire ancora tanto in ottica mondiale Costruttori, con Mercedes, Ferrari, Aston Martin e McLaren ...