F1 GP Stati Uniti | Russell contro la Fia | “Ridicolo essere multati per un milione | dove vanno questi soldi?”

Leggi su sportface

(Di giovedì 19 ottobre 2023) “Penso che sia abbastanzache un pilota possamultato per 1di euro. Nel mio primo anno in Formula 1, avevo uno stipendio a cinque cifre e in realtà ho perso una somma a sei cifre in quel primo anno pagando il mio coach, pagando i voli, pagando un assistente. Stiamo facendo ciò che amiamo, quindi non ci lamentiamo di questo. Ma se prendi un pilota che probabilmente entro la fine dell’anno perderà più di 100.000 euro a causa degli investimenti che deve fare, e poi gli fai una multa un, cosa succederà? Vogliamo solo trasparenza e comprensione. Penso che le multe stiano già andando fuorillo”. Lo ha detto, con durezza nei confronti della Fia, George, pilota Mercedes, in conferenza stampa alla vigilia del weekend di gara del GP degli ...