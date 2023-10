F1 | Carlos Sainz | “La pista di Austin mi piace | abbiamo cambiato alcuni pezzi sulla Ferrari”

Leggi su oasport

(Di giovedì 19 ottobre 2023)è pronto per la sfida. Il Circus della F1 ha fatto rotta ad, in Texas, per il quintultimo round del Mondiale 2023 di F1. Sullo spettacolare tracciato statunitense i piloti della massima categoria dell’automobilismo si confronteranno e lo spettacolo non mancherà. Lasi augura di avere una resa migliore su questo tracciato rispetto a quanto è accaduto in Qatar. Lo spera chiaramenteche ha un po’ raccontato le proprie sensazioni dopo quanto accaduto a Lusail e l’essere costretto a rinunciare al GP per un problema tecnico: “Ho dovuto recuperare a livello mentale dopo il Qatar, dove non ho corso. Qui siamo stati a New York per un evento, mi è piaciuta molto l’atmosfera, Ora sono pronto a concentrarmi pere tornare in. A Losail ...