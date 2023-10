F1 | acque agitate in Red Bull | scontro interno tra Horner e Marko | nonostante le smentite

Leggi su sportface

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Dopo la conquista del secondo Mondiale Costruttori consecutivo e del terzo Mondiale piloti di fila di Max Verstappen con cinque gare di anticipo, il clima in casa Rednon è affatto disteso come dovrebbe essere.un’annata dominata, il fresco legame con Ford per la nuova power-unit 2026 e la concentrazione già rivolta al 2024 per preparare la RB20 che avrà il compito di riconfermare le prestazioni della RB19 a cospetto degli altri team, all’della scuderia di Milton Keynes pare scoppiata una guerra interna tra il Team Principal Christiane il consulente, grande amico del compianto Dietrich Mateschitz ex proprietario della scuderia britannica, Helmut. Al TP non era già andata giù la decisione didi riconfermare Yuki Tsunoda al fianco di Daniel ...