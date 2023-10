Evasione fiscale nel casertano | scatta sequestro preventivo

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 19 ottobre 2023)nelilper equivalente di oltre un milione di euro. La società avrebbe evaso le imposte direttenel. L’undici ottobre scorso, la Guardia di Finanza di Caserta ha eseguito un decreto diper equivalente su richiesta della Procura di Santa Maria C.V. . Ad emettere il provvedimento il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Ilfino al valore pari al profitto illecito derivante dall’delle imposte dirette relative agli anni d’imposta 2018 e 2019 per un valore di 1.126.596,00 euro, in relazione ad una società a ...