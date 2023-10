(Di giovedì 19 ottobre 2023) (Adnkronos) – Il Consiglio della European Athletics riunito ieri a Vilnius, in Lituania, ha approvato all’unanimità l’assegnazione diper ledi particolare valore tecnico degli atleti che parteciperanno ai Campionatidi Atletica Leggera di. Il formato e la struttura dei bonus saranno resi noti in un secondo momento, ma si tratta di una decisione storica per l’atletica europea, poiché per la prima volta nella storia dei Campionatidi Atletica Leggera ieconomici saranno assegnati direttamente agli atleti. “Si tratta di una decisione storica – ha dichiarato il presidente della European Athletics Dobromir Karamarinov – iche saranno assegnati incentiveranno ulteriormente i ...

...storica - ha dichiarato il presidente della European Athletics Dobromir Karamarinov - i premi che saranno assegnati incentiveranno ulteriormente i migliori atletia gareggiare a2024, ...

Europei Roma 2024, arrivano i premi per le migliori prestazioni La Gazzetta del Mezzogiorno

Calabrone europeo, 700 insetti scovati all’interno di un magazzino agricolo alle porte di Roma. L’esperto: «St ilmessaggero.it

Roma Capitale concede il diritto di superficie per circa 7.500 mq nell'area di Pietralata alla Fondazione Rome Technopole per la realizzazione del primo lotto della sede del polo tecnologico. (ANSA) ...(Adnkronos) – La scelta è stata quella di “girare di notte per raccontare Roma, come se il Tevere fosse il Mecong, in mezzo all’Apocalisse. Detto fra noi ormai l’unica via percorribile senza buche e s ...