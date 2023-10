Euro2024 | Belgio-Svezia 1-1 all' intervallo | Uefa omologa il risultato

(Di giovedì 19 ottobre 2023) La partita era stata sospesa dopo l'attentato di matriche jahidista a Bruxelles ROMA - Il Comitato Esecutivo dell'hato ilall'di, match valido per le qualificazioni ae sospeso sull'1-1 dopo il primo tempo per l'attentato di matrice jahidista

... rischiano di non strappare il pass per. La Polonia, dopo il pareggio per 1 - 1 contro la ... titolare nel match contro ilpoi interrotto a causa di attacchi terroristici nella città di ...

Qualificazioni Euro 2024: Belgio-Svezia sospesa, show di Ronaldo Corriere dello Sport

Qual. Euro 2024, Gruppo F: Belgio-Svezia interrotta. Austria qualificata alla fase finale TUTTO mercato WEB

Sono 12 i calciatori del Napoli che sono stati impegnati nell'ultima pausa nazionali autunnale: ecco tutti loro risultati.Karlsson e l'incubo di Belgio-Svezia: ora dovrà resettare tutto e focalizzarsi sulla Serie C'era anche Jasper Karlsson tra le 35.000 persone coinvolte nella partita di qualificazione a Euro2024 tra Be ...