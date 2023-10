EUR | calci | pugni e bottigliate al volto | fermati due giovani

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 19 ottobre 2023) CRONACA DI ROMA – Il 15 gennaio 2023, due, uno dei quali minorenne, hanno aggredito con una bottiglia di vetro due ragazzi poco più che ventenni in un fast food nel quartiere Eur di Roma. Dopo una discussione per futili motivi, i due aggressori si sono scagliati contro i coetanei, colpendone ripetutamente uno con un coccio di vetro al. A seguito dell’aggressione, il giovane ha perso la vista all’occhio destro, l’altra vittima invece è stata colpita con. Una complessa indagine della Polizia di Stato, condotta in stretto coordinamento con la procura ordinaria e con la procura dei minori, ha permesso di identificare i due aggressori. Per entrambi, le rispettive procure hanno chiesto e ottenuto, dai Giudici per le indagini preliminari, una misura cautelare. Il minore è stato collocato ...