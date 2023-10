Estrazione VinciCasa di giovedì 19 Ottobre 2023 | i numeri di oggi

(Di giovedì 19 ottobre 2023) La redazione di Zon.it offre un appuntamento quotidiano con la lotterie più giocate dagli italiani. Ivincenti saranno disponibili su questa pagina a partire dalle ore 20. Scopriamo insieme in diretta quelli dell’di19. Aggiornando questa pagina sarà possibile scoprire l’esito della propria giocata.19: la combinazione vincente Combinazione vincentedel 19Come si gioca alConSisal potrete vincere una casa tutta ...

Scopriamo insieme in diretta quelli dell'di oggi , mercoledì 18 Ottobre 2023. Aggiornando questa pagina sarà possibile scoprire l'esito della propria giocata....

VinciCasa, l’estrazione di sabato 14 ottobre la Repubblica

VinciCasa, l’estrazione di giovedì 12 ottobre la Repubblica

Appuntamento del mercoledì con il VinciCasa. Giocare è semplicissimo: si scelgono 5 numeri su 40, si convalida la schedina in ricevitoria o online e, indovinando la combinazione estratta, si vince una ...Nuovo appuntamento con il VinciCasa. Centrando 5 numeri, si vince un premio da 500.000 euro, di cui 200.000 euro in contanti e subito e la parte restante per l’ acquisto di una o più case da scegliere ...