Emil Roback scomparso | il suo club in Svezia | «Nessun contatto»

Leggi su dailymilan

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Si sono perse le tracce di, attaccante svedese classe 2003 in prestito all’Allsvenskan IFK Norrköping e di proprietà del Milan. Il giovane ventenne da giorni non risponde alle telefonate di dirigenti, allenatori e compagni di squadra. Da due settimane non si presenta agli allenamenti. Il caso è avvolto dal mistero. Insu tutti i media non si parla d’altro. Il direttore sportivo del Norrköping, Tony Martinsson, è in forte apprensione: «Voglio sapere che sta bene – ha detto (parole riportate dal Norrköping Tidningar) -. È preoccupante che non riusciamo a contattarlo, ma non so cos’altro possiamo fare. Ho provato a parlargli molte volte, ma è difficile da raggiungere. Voglio che venga qui, così da trovare una soluzione che funzioni per tutti. Non ho rinunciato alla speranza che ritorni, ma è difficile capire se non lo ...