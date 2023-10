(Di giovedì 19 ottobre 2023)stando la possibilità di non rendere più disponibile X nell’Unione Europea. A lanciare l’indiscrezione è Business Insider, che cita una fonte anonima vicina all’azienda. All’origine della considerazione di questa ipotesi, che l’imprenditore non ha ancora confermato né smentito pubblicamente, ci sarebbe «l’insoddisfazione del miliardario per la regolamentazione europea sui servizi digitali». Ad agosto, infatti, è entrato ufficialmente in vigore il Digital Services Act, il nuovo pacchetto di regole messo a punto da Bruxelles per regolamentare il mondo digitale e controbilanciare lo strapotere delle Big Tech. Tra le novità, si prevedono standard molto più rigidi per quanto riguarda la moderazione dei contenuti e la rimozione di informazioni false o fuorvianti. Tutte attività che dovranno essere svolte dalle aziende ...

si dice preoccupato per gli elevati tassi di interesse: "Se restano alti o salgono ancora, sarà più difficile per la gente acquistare auto". Scusandosi per sembrare "paranoico" sull'economia,...

Elon Musk valuta chiusura di X in Europa, cosa dice la stampa QUOTIDIANO NAZIONALE

Elon Musk verso la mossa drastica: «Valuta di chiudere X in Europa» Open

Per la versione da adulti, più volte annunciata da Elon Musk e presentata come prototipo nel 2020, è probabile che ci sarà da aspettare almeno le consegne dei primi Cybertruck, in quanto pensato ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 19 ott - Elon Musk, ad di Tesla, ha messo in guardia sul flusso di cassa e i costi legati al Cybertruck. La consegna dei primi Cybertruck e' prevista sempre ...