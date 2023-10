Elodie | Andrea Iannone torna in pista e la cantante si scioglie | «Ti amo»

(Di giovedì 19 ottobre 2023), ormai, fanno coppia fissa da più di un anno e i due, anche se sui social sono molto riservati, non mancano di dimostrarsi a vicenda il loro amore con pochissime, ma...

Iannone torna alla sua vita edscrive per lui la dichiarazione d'amore più ...

Elodie e Andrea Iannone: le nuove foto scacciano le voci di crisi Elle

Elodie e Andrea Iannone a sorpresa in visita in centro a Bologna il Resto del Carlino

Andrea Iannone tornerà alle corse nel 2024. Il centauro abruzzese, che dovrà scontare una squalifica per doping fino al 19 dicembre di quest'anno, si rimetterà in gioco nella prossima stagione. Il 34e ...Andrea Iannone torna alla sua vita ed Elodie scrive per lui la dichiarazione d'amore più vera ...