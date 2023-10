Elisabetta Gregoraci in lacrime per Nathan Falco | “Sono fragile e spaesata”

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 19 ottobre 2023) “E’ giusto che io mi faccia vedere anche così. Non solo bella e felice ma anchee spaesata. Vi abbraccio devo fare ancora tante cose”. E’ unavisibilmente provata, con il trucco sciolto e leche le rigano il volto, quella che si mostra su Instagram ai suoi 2 milioni di follower. E, tra i fano, è subito allarme. Ma la showgirl, ex moglie di Flavio Briatore, spiega subito il motivo del suo momento di tristezza., cosa è successo al figlio Del resto, risollevarsi in seguito ad un cambiamento apportato nella propria vita non è sempre così semplice ed è assolutamente normale sentirsi smarriti e vulnerabili. Eppure per risalire la china e andare avanti nonostante le difficoltà è importante resistere e affrontare gli eventi in ...