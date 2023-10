Le emozioni dellaè una mamma emotiva e commossa. 'Stasera va così - scrive mostrandosi in lacrime distesa sul letto dell'appartamento che condivideva con Nathan Falco ...

Elisabetta Gregoraci in lacrime, Nathan Falco va a studiare a Ginevra TGCOM

La Gregoraci confessa tutto «Io e Flavio sempre insieme» CronacaQui.it

Risollevarsi in seguito ad un cambiamento apportato nella propria vita non è sempre così semplice. È normale sentirsi smarriti e vulnerabili. Eppure per risalire la china ...Sembra ieri che Nathan Falco Briatore camminava mano nella mano con mamma e papà per i circuiti del Gran Premio di Formula1 di Monaco, guardandosi intorno con aria curiosa. Oggi il figlio di Elisabett ...