Elisabetta Canalis in stile “scolaretta” con Enrico Papi | “Sei una visione”

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Nikita Pelizon replica a Elenoire Ferruzzi: Quello che afferma non è veritàAntonella Fiordelisi e Luca Onestini è scontro social. Antonella intanto lancia un appello ai propri followersLa scoperta di Antonella Fiordelisi su Luca Onestinista trascorrendo parecchio tempo in Italia e la motivazione potrebbe essere un nuovo progetto televisivo insieme a. Già nelle scorse settimane aveva postato qualche scatto all’interno degli studi televisivi con Marco Mazzoli e Joe Bastianich, ma in questo caso si è fatta immortalare proprio con il conduttore. Che ci sia in ballo una conduzione à deux per il prossimo programma che andrà in onda su Italia 1? Tuttavia, questa non è la domanda che si sono posti i fan che appena hanno visto il suo look sono impazziti. LEGGI ANCHE ...