“Elio? Cosa c’è sotto” Belen Rodriguez | sul fidanzato la verità dagli amici | perché ha scelto lui

(Di giovedì 19 ottobre 2023)non sta attraversando un bel momento. Nonostante la nuova storia d’amore conLorenzoni, la showgirl argentina ha vissuto momenti molto dolorosi a causa della nuova separazione dal marito Stefano De Martino. La terza da quando i due stanno insieme. Il primo addio risale al 2015, quando con un comunicato all’Ansa, la coppia annuncia la separazione e da lì si susseguono una serie di gossip. Dopo il primo addio la showgirl argentina ha avuto una lunga relazione con il pilota di Moto GP Andrea Iannone, mentre lui non ha mai ufficializzato alcun flirt. Il nuovo ritorno di fiamma è arrivato nel 2019, i due hanno riprovato a stare insieme fino al primo lockdown di marzo, ma il tentativo non è andato a buon fine ed è arrivata la seconda e definitiva rottura. “Sta male, è vero”....

Belen Rodriguez "Si è rifugiata nella storia conLorenzoni più per rivalsa che per amore" ... La domanda che tutti si sono posti e a cui ancora non c'è risposta è la seguente:ha avuto Belen , ...

Belen dimagrita sette chili, parlano gli amici: cosa c'è davvero dietro alla storia con Elio Today.it

Belen come sta «Male. Troppi i tradimenti di De Martino. Elio è una rivalsa, non è amore»: le ultime voci leggo.it

(Adnkronos Salute) – “L’alopecia areata è una malattia autoimmune rara ma non è riconosciuta come tale. Quindi per prima cosa è necessario l’intervento della politica affinché venga inserita ...Scopriamo insieme di cosa si tratta. Come già anticipato ... Si sapeva solo che si era trasferita a Padova, dove vive il fidanzato Elio Lorenzoni. Qualche maligno sosteneva che fosse andata là perché ...