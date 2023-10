Eli Lilly | un nuovo patto con l' Italia da 750 milioni entro il 2025

Un nuovo piano di investimenti sull'Italia legato all'espansione del polo produttivo di Sesto Fiorentino (Firenze), con nuove linee per la produzione di farmaci: lo presenteràdomani con un evento proprio allo stabilimento di Sesto, intitolato 'T...

New York: nuovo spunto rialzista per Eli Lilly LA STAMPA Finanza

Lilly rafforza ulteriormente la sua presenza in Italia siglando una nuova partnership da 750 milioni di euro nei prossimi due anni per la produzione di farmaci innovativi. Arriva così a 1,4 miliardi ...Firenze, 19 ott. (askanews) – “E’ un evento importante per Firenze e l’Italia, speriamo che arrivino poi risposte per combattere e sconfiggere patologie sempre più preoccupanti. E’ importante anche pe ...