Elga Enardu spiega i reali motivi della rottura con Diego Daddi

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 19 ottobre 2023)si sono detti addio appena qualche settimana fa. La coppia, tra le più longeve nate nello studio di Uomini e Donne, seppur in maniera differente, era convolata anche a nozze qualche anno fa. Ma qualcosa li ha terribilmente allontanati. Ecco cosa ha rivelato l’influencer suidel divorzio. È già trascorsa qualche settimana da quando la storia d’amore traDaddì è giunta al termine. La coppia purtroppo non ha potuto continuare il loro matrimonio in seguito ad alcuni eventi che restano però ancora un totale mistero. Tornando a parlaresituazione sarebbe stata l’ex tronista a rivelare qualche dettaglio in più sulla loro decisione e cosa vorrebbe per il loro ...