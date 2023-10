Elezioni Trentino 2023 | data | candidati | cosa dicono i sondaggi aggiornamento 19 OTTOBRE

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Ultime notizie: quando si vota,: si avvicina l’ultima tornata regionale dell’anno dopo quelle in Lombardia, Lazio, Friuli Venezia Giulia, Molise. Chi sono i? Una panoramica veloce del voto che si terrà nelle Province Autonome di Trento e Bolzano. Europee 2024: quando si vota e: quando si vota?: lafissata per l’ultima tornata ...

Il testo recita all'attacco: 'Grigliata d'orso! Questo succederà quando saremo al governo dele saremo andati a Bruxelles per cambiare la normativa e lasciare che i cacciatori controllino il ...

"Grigliate d'orso quando saremo al governo", il post choc del candidato per Valduga TrentoToday

Elezioni Trentino, Schlein domani a Trento e Bolzano StrettoWeb

Oggi in edicola anche Vita Trentina, il settimanale della Diocesi fa alzare lo sguardo a ciò che accade nel mondo. Primo piano dedicato all'Africa, per la giornata missionaria mondiale (22 ottobre), ...Il leader del Partito democratico, Elly Schlein, domani sarà in Trentino Alto Adige per la chiusura della campagna elettorale dei candidati di centrosinistra. Il primo appuntamento è alle 18 a Bolzano ...