Elezione speaker | Jordan perde anche al secondo scrutinio

Il repubblicano Jim Jordan stato bocciato anche alla seconda votazione per l'dellodella Camera. Il candidato conservatore, fedelissimo di Donald Trump , ha ottenuto 199 voti, uno in meno dei 200 della prima tornata di voto e meno dei 217 necessari. A votare ...

Il voto negli Stati Uniti per il nuovo speaker della Camera Il Post

Jim Jordan bocciato al secondo voto per l'elezione dello Speaker ... Corriere del Ticino

Jim Jordan non ottiene i voti necessari per diventare speaker della Camera Usa. Alla prima votazione, il protetto di Donald Trump ha ottenuto solo 200 preferenze sulle 217 necessarie a vincere, mentre ...Il repubblicano Jim Jordan bocciato anche alla seconda votazione per l'elezione dello Speaker della camera. Il candidato conservatore, fedelissimo di Donald Trump, ha ottenuto 199 voti, uno in meno ...