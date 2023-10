Educazione finanziaria | Pecuniami | «Accettiamo che il tema dei soldi sia fondamentale per le donne e scardiniamo il sistema»

Al via il progetto 'Includimi a Scuola', realizzato nell'ambito del programma United for Financial Health di Experian, dall'associazione Microlab e da Feduf (Fondazione per l'e al risparmio). Il progetto ha l'obiettivo di supportare i giovani studenti nell'ingresso nel mondo economico - finanziario fornendo una serie di strumenti che consentano di ...

“Mese dell'educazione finanziaria”: Intrum Italy insieme a Elis LA STAMPA Finanza

Il Fintech spinge l’educazione finanziaria dei manager Il Sole 24 ORE

Organizzata dal Forum Ania - Consumatori, l’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare la collettività e soprattutto i più giovani sugli strumenti di protezione da adottare in ambito finanziario ...Il 31 ottobre, invece, scade il bando di finanziamento alle scuole sia per i viaggi di istruzione, per esempio per i campi di formazione di Libera ...