Educazione Finanziaria | i prossimi eventi di Poste Italiane

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Prosegue senza soste il programma previsto daper l’iniziativa del Mese dell’. Durante la Settimana dedicata all’Previdenziale, nelle giornate del 10 e del 12, in doppia sessione (ore 10:00 e ore 16:30), si sono infatti svolti 4 webinar dedicati al tema de “La previdenza”, un’occasione utile per evidenziare l’importanza di pianificare il prima possibile il proprio percorso previdenziale per vivere serenamente gli anni della pensione. Questa settimana, invece, è in programma la Giornata dell’Assicurativa che cade proprio oggi 19 ottobre, giorno in cui il Team diha previsto due webinar dedicati al tema de “La protezione”, anche in versione LIS con interprete e sottotitoli. ...