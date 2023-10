Edoardo Donnamaria | chi è l’unico vippone con cui non parla più

Leggi su biccy

(Di giovedì 19 ottobre 2023)ieri è stato ospite a Suite Selassié ospitato da Jessica, Lulù e Clarissa. Durante la lunga chiacchierata, in modalità “pensati cantante”, hato del suo nuovo singolo e della sua storia d’amore con Antonella Fiordelisi, naufragata senza possibilità di ritorno come ampiamente previsto dalla stragrande maggioranza delle persone che hanno seguito la loro esperienza al Grande Fratello Vip. “Per me la storia con Antonella è ovviamente finita. Non parlo di questa cosa da tempo, per me rimarrà un affetto perché, per quanto breve, è stata intensa. Siamo stati molto bene ma ho voluto evitare di creare aspettative. Spero che la sua esperienza a Pechino Express vada bene, è una sportiva, credo possa fare al caso suo. E poi è con una sua amica”....